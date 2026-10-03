ओबीसी को आबादी के अनुपात में मिले भागीदारी : चंद्रप्रकाश

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फोटो - 22संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष और आदमपुर विधायक चंद्रप्रकाश का सम्मान शनिवार को किया गया। विश्वकर्मा समाज ने काठ मंडी स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया।समाज के लोगों ने उन्हें पगड़ी, शॉल, फूलमालाएं और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। चंद्रप्रकाश ने समारोह को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज मेहनतकश होने के बावजूद वंचित रहा है।आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व और अवसर नहीं मिले हैं। सामाजिक न्याय और समान भागीदारी के लिए सभी को एकजुट होना होगा। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है।पिछड़े वर्गों के लिए प्रभावी योजनाएं बनाने के लिए जातीय जनगणना के आंकड़े आवश्यक हैं। कांग्रेस प्रदेशभर में ओबीसी हक हुंकार अभियान चला रही है। यह अभियान जातीय जनगणना की मांग को लेकर चलाया जा रहा है।चंद्रप्रकाश ने आपसी भाईचारा और सामाजिक एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने समाज के लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वकर्मा समाज का आभार व्यक्त किया। समारोह में मिले स्नेह और अपनेपन को वह हमेशा याद रखेंगे।सामाजिक-आर्थिक विकास पर जोरचंद्रप्रकाश ने बताया कि वंचित और पिछड़े समुदायों का विकास तभी संभव है। उन्हें आबादी के अनुपात में उचित अधिकार, अवसर और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इससे उनका सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। कार्यक्रम में राकेश सुथार, भादर सुथार, सोहनलाल लदोइया, जगदीश श्याल और मनोज जांगड़ा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।