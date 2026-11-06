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Sirsa News: अतिरिक्त अनाज मंडी शुरू होने से किसानों को मिली राहत

Fri, 06 Nov 2026 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 06 Nov 2026 11:02 PM IST
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additional anaj mandi start
 अतिरिक्त अनाज मंडी की व्यवस्था और धान खरीद को लेकर चर्चा करते व्यापार मंडल के शहरी प्रधान कीर्
कीर्ति गर्ग ने राइस मिलों की परचेज लिमिट बढ़ाने की उठाई मांग
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कहा- तेजी से होगी धान की उठान और खरीद

फोटो --- 15

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के शहरी प्रधान कीर्ति गर्ग ने शुक्रवार को व्यापारियों के साथ अतिरिक्त अनाज मंडी डबवाली हाईवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनाज मंडी शुरू करने का निर्णय किसानों के लिए राहत भरा साबित हो रहा है।
अतिरिक्त मंडी में खरीद व्यवस्था शुरू होने से मुख्य अनाज मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को काफी सुविधा मिली है। इससे मंडी में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी कतारों से निजात मिलने के साथ ही प्रशासन पर भी व्यवस्थाएं सुचारु बनाए रखने का दबाव कम हुआ है।
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मंडी में भीड़ कम होने से खरीद एजेंसियों, आढ़तियों और संबंधित अधिकारियों को भी कामकाज निपटाने में आसानी हो रही है।
राइस मिलों की परचेज लिमिट बढ़ाने की मांग
कीर्ति गर्ग ने कहा कि इस बार धान की बंपर आवक को देखते हुए खरीद प्रक्रिया को और गति देने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से राइस मिलों की परचेज लिमिट बढ़ाने की मांग की। इससे मिलों में अधिक मात्रा में धान की खरीद हो सकेगी। किसानों को अपनी पूरी फसल बेचने में सुविधा मिलेगी और मंडियों में जमा स्टॉक का भी जल्द निपटान हो सकेगा। राइस मिलों की परचेज लिमिट बढ़ने से खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसानों को अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही धान की उठान तेज होने से मंडियों में जगह उपलब्ध होगी जिससे नई फसल लेकर आने वाले किसानों को परेशानी नहीं होगी। इस मौके पर कई ठेकेदार, मंडी आढ़ती, मार्केट कमेटी अधिकारी और किसान उपस्थित रहे।
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