फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   53 students will receive scholarships worth Rs 1.76 lakh

Sirsa News: 53 विद्यार्थियों को मिलेगी 1.76 लाख रुपये की छात्रवृत्ति

Sat, 17 Oct 2026 04:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 17 Oct 2026 04:41 PM IST
विज्ञापन
53 students will receive scholarships worth Rs 1.76 lakh
श्री विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से छात्रवृत्ति समारोह आज
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

सिरसा। श्री विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से 26 वां छात्रवृत्ति वितरण समारोह रविवार को सुबह 10 बजे श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। समारोह में वर्ष 2026 के लिए चयनित 53 पात्र विद्यार्थियों को कुल 1.76 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 10 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
ट्रस्ट के प्रधान ओमप्रकाश सुथार ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद 53 विद्यार्थियों को पात्र घोषित किया गया है। ट्रस्ट का उद्देश्य मेधावी व जरूरतमंद विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देकर उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि समारोह में एम्स नई दिल्ली में एमडी पैथोलॉजी व पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में हिस्टोपैथोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. हेमलता जांगिड़ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। जेसीडी डेंटल कॉलेज में पीरियोडॉन्टिक्स की प्रोफेसर डॉ. वनीता सुथार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुथार ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास की मजबूत नींव है। विद्यार्थियों को समय पर प्रोत्साहन और आर्थिक सहयोग मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है तथा वे अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। ट्रस्ट इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उनके शैक्षणिक भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने चयनित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से निर्धारित समय पर समारोह में पहुंचने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed