Sirsa News: अमेरिका में ट्रांसपोर्ट कारोबार के नाम पर 23.28 लाख रुपये की ठगी

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। अमेरिका में ट्रांसपोर्ट कारोबार शुरू करवाने और नया ट्रक दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति से 23 लाख 28 हजार रुपये ठगे गए हैं। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो सगे भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।सुरेंद्र ने पुलिस को शिकायत दी। उसने बताया कि पड़ोसी लविश और रितिक ने अमेरिका में अपने ट्रांसपोर्ट कारोबार का हवाला दिया। आरोपियों ने सुरेंद्र को अमेरिका में नई ट्रांसपोर्ट कंपनी व ट्रक दिलवाने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए करीब 40 लाख रुपये खर्च होने की बात कही।दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच सुरेंद्र ने अपने और परिवार के खातों से 40 लाख रुपये दिए। आरोपियों ने ट्रांसपोर्ट फर्म और ट्रक उसके नाम पर खुलवाने का भरोसा दिया। उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट की प्रतियां और खाली कागजात पर हस्ताक्षर भी करवा लिए।रकम वापसी और धमकीकाफी समय बाद भी आरोपियों ने ट्रक या फर्म के दस्तावेज नहीं दिए। पूछने पर वे टालमटोल करते रहे और बाद में साफ मना कर दिया। दबाव बनाने पर आरोपियों ने 31 मार्च 2026 तक 16 लाख 72 हजार रुपये वापस कर दिए। बाकी रकम मांगने पर आरोपियों ने सुरेंद्र और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जांच अधिकारी राधे श्याम ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।