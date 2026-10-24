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Rohtak News: 23 किलो चूरापोस्त सहित दो गिरफ्तार

Sat, 24 Oct 2026 09:29 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 09:29 PM IST
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Two arrested with
जींद। डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने बीबीपुर के पास नाकाबंदी के दौरान ट्रक से 23 किलो 408 ग्राम चूरापोस्त बरामद कर जींद की आश्रम बस्ती निवासी प्रगट सिंह उर्फ गौरव और हनुमान नगर निवासी नरविंद्र को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
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शुक्रवार देर शाम पुलिस घिमाना के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि दो व्यक्ति ट्रक में नशीला पदार्थ लेकर गांव खांडा की तरफ से जींद आ रहे हैं। पुलिस ने तुरंत बीबीपुर गांव के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद बताए गए नंबर का ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक रुकवाकर उसमें सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ कर तलाशी ली तो ट्रक में रखे दो कट्टों से 23 किलो 408 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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