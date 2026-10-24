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Rohtak News: कारोबारी से तीन करोड़ की रंगदारी मांगी

Sat, 24 Oct 2026 10:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:46 PM IST
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Extortion demand of three crore made to businessman
जींद। शहर के एक सेनेटरी कारोबारी से तीन करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। खुद को रोहतक का सुरेंद्र काला बताने वाले अज्ञात ने दस और 17 अक्तूबर को व्हाट्सएप कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से धमकी दी।
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रकम नहीं देने पर कारोबारी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। इसको लेकर व्यापार मंडल के प्रधान महावीर कंप्यूटर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल एसपी उपासना से मिला।
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कारोबारी आकाश गर्ग उर्फ सोनू गर्ग ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर उसे कई बार व्हाट्सएप कॉल की गई। कॉल रिसीव नहीं करने पर आरोपी ने ऑडियो क्लिप भेजी। इसमें धमकी दी गई कि दुकान पर पुलिस सुरक्षा या गार्ड बैठाने से भी कुछ नहीं होगा और उसे फिरौती देनी ही पड़ेगी। रकम नहीं देने पर उसे और उसके परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा।
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आरोपी ने उसकी गतिविधियों और कपड़ों तक की सटीक जानकारी देकर दहशत फैलाने की कोशिश की। धमकियों के बाद से कारोबारी का परिवार सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
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