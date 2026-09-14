Rohtak News: बिजली निगम के तत्कालीन एसई गीतूराम तंवर की आत्महत्या मामले में सोनीपत के तीन अधिकारी तलब
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:23 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। बिजली निगम के तत्कालीन एसई गीतूराम तंवर की आत्महत्या के मामले में सोनीपत के तीन अधिकारियों को निगम मुख्यालय ने तलब किया है। मुख्यालय ने एक्सईएन रणबीर देशवाल, अश्विनी कौशिक और एसडीओ प्रदीप खोखर को पंचकूला अटैच किया है। अधिकारियों को मामले की जांच और आगामी कार्रवाई के सिलसिले में मुख्यालय बुलाया गया है।
‘जाट-झोटा’ प्रकरण में निलंबित किए गए एसई ने 31 अगस्त को करनाल में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने सोनीपत के एसई समेत पांच अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में आरोपों के घेरे में आए अधिकारियों को मुख्यालय तलब किए जाने के बाद प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। अधिकारियों से मामले से संबंधित जानकारी और उनका पक्ष लिया जा रहा है। हालांकि, अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
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निलंबित एसई की आत्महत्या से पहले उनकी ओर से लगाए गए आरोपों की जांच में शामिल होने के लिए मुझे और दो अधिकारियों को पंचकूला अटैच किया गया है। यह आदेश प्रबंधक निदेशक की ओर से जारी हुए हैं।
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रणबीर देशवाल, कार्यकारी अभियंता, बिजली निगम
सोनीपत। बिजली निगम के तत्कालीन एसई गीतूराम तंवर की आत्महत्या के मामले में सोनीपत के तीन अधिकारियों को निगम मुख्यालय ने तलब किया है। मुख्यालय ने एक्सईएन रणबीर देशवाल, अश्विनी कौशिक और एसडीओ प्रदीप खोखर को पंचकूला अटैच किया है। अधिकारियों को मामले की जांच और आगामी कार्रवाई के सिलसिले में मुख्यालय बुलाया गया है।
‘जाट-झोटा’ प्रकरण में निलंबित किए गए एसई ने 31 अगस्त को करनाल में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने सोनीपत के एसई समेत पांच अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में आरोपों के घेरे में आए अधिकारियों को मुख्यालय तलब किए जाने के बाद प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। अधिकारियों से मामले से संबंधित जानकारी और उनका पक्ष लिया जा रहा है। हालांकि, अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
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निलंबित एसई की आत्महत्या से पहले उनकी ओर से लगाए गए आरोपों की जांच में शामिल होने के लिए मुझे और दो अधिकारियों को पंचकूला अटैच किया गया है। यह आदेश प्रबंधक निदेशक की ओर से जारी हुए हैं।
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रणबीर देशवाल, कार्यकारी अभियंता, बिजली निगम