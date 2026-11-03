Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 03 Nov 2026 02:46 AM IST
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ओरिएंटेशन
बीआरसी कार्यालय : बाल भवन स्थित बीआरसी कार्यालय में राजकीय विद्यालयों का मीटिंग-कम-ओरिएंटेशन सुबह 10 बजे।
बैठक
पावर हाउस : राजीव गांधी विद्युत भवन में शिकायत निवारण फोरम की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
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कीर्तन
गोकर्ण तीर्थ : बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे में कार्तिक मास कीर्तन शाम 7:00 बजे।
विज्ञापन
बीआरसी कार्यालय : बाल भवन स्थित बीआरसी कार्यालय में राजकीय विद्यालयों का मीटिंग-कम-ओरिएंटेशन सुबह 10 बजे।
बैठक
पावर हाउस : राजीव गांधी विद्युत भवन में शिकायत निवारण फोरम की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
कीर्तन
गोकर्ण तीर्थ : बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे में कार्तिक मास कीर्तन शाम 7:00 बजे।