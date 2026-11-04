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Rohtak News: गोकर्ण तीर्थ पर कार्तिक मास की कथा

Wed, 04 Nov 2026 08:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 04 Nov 2026 08:40 PM IST
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The Story of the Month of Kartika at the Gokarna Pilgrimage Site
रोहतक। गोकर्ण तीर्थ पर बुधवार को कार्तिक मास की कथा का आयोजन किया गया। तीर्थ पर कथा सुनने के लिए अनेक श्रद्धालु पहुंचे। इससे पहले तीर्थ पर श्रीहरि की आरती भी की गई। उपाचार्य महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी महाराज ने बताया कि कार्तिक माह को पवित्र माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। डेरे में कीर्तन के दौरान श्रद्धालुओं ने भजन भी गाए। कथा के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। संवाद
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