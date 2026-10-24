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Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   The foot pilgrimage to Shri Balaji Dobh Dham will set off today.

Rohtak News: आज निकलेगी श्री बालाजी डोभ धाम पैदल यात्रा

Sat, 24 Oct 2026 10:07 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 24 Oct 2026 10:07 PM IST
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The foot pilgrimage to Shri Balaji Dobh Dham will set off today.
रोहतक। शहर में श्री शनिदेव मित्र मण्डल सरंक्षण में आज को श्री बालाजी डोभ धाम पैदल यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह 8 बजे श्री दुर्गा भवन मंदिर से शुरू होकर 7 किलोमीटर का सफर तय कर श्री बालाजी धाम डोभ पहुंचेगी। यात्रा में पहला पड़ाव खुशबू गार्डन के नजदीक जगदंबा ट्रैक्टर एजेंसी और दूसरा पड़ाव भिवानी रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने होगा। श्रद्धालुओं की वापसी के लिए निशुल्क ऑटो की सुविधा रहेगी। आयोजकों ने सभी भक्तजनों से सपरिवार शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। संवाद
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