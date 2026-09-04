Rohtak News: धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार

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जिले में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर कान्हाजी की पूजा की। शहर के प्राचीन श्याम मंदिर, श्री दुर्गा मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री कांशी गिरी मंदिर प्रसाद गिरी मंदिर को सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मन्नत मांगी।

झज्जर।