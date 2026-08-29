Rohtak News: मिठाई, राखी व गिफ्ट बाजार में हुआ 10 करोड़ का कारोबार

Rohtak News: मिठाई, राखी व गिफ्ट बाजार में हुआ 10 करोड़ का कारोबार
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:56 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:56 AM IST
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बहादुरगढ़। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर मिठाई, राखी और गिफ्ट बाजार में खूब रौनक रही। दो दिन में रक्षाबंधन पर करीब 10 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। शुक्रवार को मिठाई की दुकानें सुबह से देर शाम तक गुलजार रहीं। चॉकलेट और गिफ्ट पैक की भी खूब बिक्री हुई। भाइयों ने बहनों को उपहार में स्मार्टवॉच और महंगे मोबाइल फोन भी दिए।
लाल चौक के नजदीक मिठाई विक्रेता रमेशचंद्र और काठमंडी स्थित मिष्ठान भंडार के संचालक सुभाष ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर उम्मीद से कहीं अधिक कारोबार हुआ। त्योहार से पहले चीनी के दाम बढ़ने के बावजूद लोगों ने जमकर खरीदारी की।
मोबाइल विक्रेता अरुण अरोड़ा ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बिके। इनमें 10 से 15 हजार रुपये की कीमत वाले मोबाइल की मांग अधिक रही, जबकि कुछ मोबाइल 20 से 30 हजार रुपये तक के भी बिके। मेन बाजार के घड़ी विक्रेता अतुल ने बताया कि स्मार्टवॉच की बिक्री भी अच्छी रही। एक से पांच हजार रुपये की कीमत वाली स्मार्टवॉच की मांग अधिक रही।
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सर्राफा कारोबारी जगदीश एलाबादी और रेलवे रोड के ज्वैलर्स पवन वर्मा ने बताया कि शहर में चांदी की सैकड़ों राखियां बिकीं। चांदी की राखियों की मांग लगातार बढ़ रही है। राखी कारोबारी विकास ने बताया कि पिछले तीन दिनों में बिक्री तेज रही। उन्होंने 22 अगस्त से ही दुकान सजा ली थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने त्योहार से दो दिन पहले, जबकि शहरवासियों ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या और शुक्रवार को राखियों की खूब खरीदारी की। कारोबारियों के अनुसार महंगाई के बावजूद बाजार में बिक्री पर खास असर नहीं पड़ा।
-फोटो 83 :
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लाल चौक के नजदीक मिठाई विक्रेता रमेशचंद्र और काठमंडी स्थित मिष्ठान भंडार के संचालक सुभाष ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर उम्मीद से कहीं अधिक कारोबार हुआ। त्योहार से पहले चीनी के दाम बढ़ने के बावजूद लोगों ने जमकर खरीदारी की।
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मोबाइल विक्रेता अरुण अरोड़ा ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बिके। इनमें 10 से 15 हजार रुपये की कीमत वाले मोबाइल की मांग अधिक रही, जबकि कुछ मोबाइल 20 से 30 हजार रुपये तक के भी बिके। मेन बाजार के घड़ी विक्रेता अतुल ने बताया कि स्मार्टवॉच की बिक्री भी अच्छी रही। एक से पांच हजार रुपये की कीमत वाली स्मार्टवॉच की मांग अधिक रही।
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सर्राफा कारोबारी जगदीश एलाबादी और रेलवे रोड के ज्वैलर्स पवन वर्मा ने बताया कि शहर में चांदी की सैकड़ों राखियां बिकीं। चांदी की राखियों की मांग लगातार बढ़ रही है। राखी कारोबारी विकास ने बताया कि पिछले तीन दिनों में बिक्री तेज रही। उन्होंने 22 अगस्त से ही दुकान सजा ली थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने त्योहार से दो दिन पहले, जबकि शहरवासियों ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या और शुक्रवार को राखियों की खूब खरीदारी की। कारोबारियों के अनुसार महंगाई के बावजूद बाजार में बिक्री पर खास असर नहीं पड़ा।
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