Rohtak News: सुनील फोगाट बने हरियाणा फ्लोरबॉल संघ के सह सचिव

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रोहतक। हरियाणा फ्लोरबॉल संघ की बैठक अध्यक्ष गजेंद्र फौगाट की अध्यक्षता में हुई। सुनील फोगाट को संघ का सह सचिव नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फौगाट ने नियुक्ति पत्र सौंपा। 9 से 11 अक्तूबर तक रोहतक में राष्ट्रीय फ्लोरबॉल प्रतियोगिता होगी। इसका उद्देश्य नशा मुक्त हरियाणा मुहिम को आगे बढ़ाना है। खेल मंत्री गौरव गौतम इसका उद्घाटन करेंगे। संवाद