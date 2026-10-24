Rohtak News: सरला मेमोरियल कॉलेज में मनीषा, किरण और रितिका ने दिखाया दम

100 मीटर दौड़ में बीए द्वितीय वर्ष की मनीषा ने पहला, नेहा ने दूसरा और बीए प्रथम वर्ष की निशु ने तीसरा स्थान हासिल किया। 400 मीटर दौड़ में बीए प्रथम वर्ष की किरण प्रथम, मनीषा द्वितीय और बीए तृतीय वर्ष की रूबी तृतीय स्थान पर रहीं। 800 मीटर दौड़ में निशु ने प्रथम, बीए द्वितीय वर्ष की आंचल ने द्वितीय और बीए ऑनर्स द्वितीय वर्ष की कैफी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लंबी कूद में बीए प्रथम वर्ष की किरण ने पहला। गोला फेंक स्पर्धा में रितिका प्रथम, बीए प्रथम वर्ष की रुचिता द्वितीय और बीए तृतीय वर्ष की दिव्या तृतीय स्थान पर रहीं। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. बलवान सिंह, डॉ. सुष्मना, डॉ. तेजवीर सैनी और डॉ. विकास लाठर के मार्गदर्शन में हुआ। खेल प्रभारी डॉ. मधु ने प्रतियोगिताओं का निर्देशन किया।