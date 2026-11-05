Rohtak News: जीआर इंटरनेशनल स्कूल में रंगोली स्पर्धा आयोजित

विज्ञापन

डिप्टी डायरेक्टर राजेश कोटिया ने बताया कि दीपावली को ध्यान में रखते हुए रंगोली, दीया मेकिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों के कौशल का विकास होता है और उनकी रचनात्मक सोच, कल्पनाशक्ति और मानसिक क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है।एमडी अंकुर यादव ने बताया कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से स्कूल में समय-समय पर रचनात्मक एवं शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।