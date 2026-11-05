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Rohtak News: जीआर इंटरनेशनल स्कूल में रंगोली स्पर्धा आयोजित

Thu, 05 Nov 2026 11:05 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:05 PM IST
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Rangoli competition held at GR International School
कनीना (वि)। जीआर इंटरनेशनल स्कूल में दीपावली उत्सव के अवसर पर रंगोली और दीया मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लेकर अपनी रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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डिप्टी डायरेक्टर राजेश कोटिया ने बताया कि दीपावली को ध्यान में रखते हुए रंगोली, दीया मेकिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों के कौशल का विकास होता है और उनकी रचनात्मक सोच, कल्पनाशक्ति और मानसिक क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है।
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एमडी अंकुर यादव ने बताया कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से स्कूल में समय-समय पर रचनात्मक एवं शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
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