{"_id":"6a9975eb97b35166910ce5b4","slug":"pwd-union-angry-over-hkrn-workers-being-declared-optional-rohtak-news-c-17-ali1038-914691-2026-09-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rohtak News: एचकेआरएन कर्मियों को वैकल्पिक बताने पर पीडब्ल्यूडी यूनियन में रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rohtak News: एचकेआरएन कर्मियों को वैकल्पिक बताने पर पीडब्ल्यूडी यूनियन में रोष
01.रोहतक के सुखपुरा चौक स्थित कर्मचारी भवन में बैठक करते हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रोहतक। मुख्यमंत्री के एचकेआरएन कर्मचारियों पर वैकल्पिक बयान से पीडब्ल्यूडी यूनियन ने रोष जताते हुए आंदोलन की तैयारी की है। महासचिव इंद्र सिहाग ने 5 अक्तूबर को सोनीपत में सरकार के खिलाफ रणनीति बनेगी। शिक्षा अनुसार पद व बिना अनुमति तबादलों के विरोध में जिला स्तर पर आंदोलन होगा। इस दौरान जिला प्रधान विक्रम साहू, सचिव विनय रोहिल्ला, रामनिवास चोपड़ा, ध्रुव कौशिक, जगबीर हुड्डा, प्रदीप भाली सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।