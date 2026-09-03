Rohtak News: एचकेआरएन कर्मियों को वैकल्पिक बताने पर पीडब्ल्यूडी यूनियन में रोष

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रोहतक। मुख्यमंत्री के एचकेआरएन कर्मचारियों पर वैकल्पिक बयान से पीडब्ल्यूडी यूनियन ने रोष जताते हुए आंदोलन की तैयारी की है। महासचिव इंद्र सिहाग ने 5 अक्तूबर को सोनीपत में सरकार के खिलाफ रणनीति बनेगी। शिक्षा अनुसार पद व बिना अनुमति तबादलों के विरोध में जिला स्तर पर आंदोलन होगा। इस दौरान जिला प्रधान विक्रम साहू, सचिव विनय रोहिल्ला, रामनिवास चोपड़ा, ध्रुव कौशिक, जगबीर हुड्डा, प्रदीप भाली सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद