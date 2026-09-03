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Rohtak News: एचकेआरएन कर्मियों को वैकल्पिक बताने पर पीडब्ल्यूडी यूनियन में रोष

Thu, 03 Sep 2026 06:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 03 Sep 2026 06:59 PM IST
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PWD union angry over HKRN workers being declared optional
01.रोहतक के सुखपुरा चौक ​स्थित कर्मचारी भवन में बैठक करते हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक
रोहतक। मुख्यमंत्री के एचकेआरएन कर्मचारियों पर वैकल्पिक बयान से पीडब्ल्यूडी यूनियन ने रोष जताते हुए आंदोलन की तैयारी की है। महासचिव इंद्र सिहाग ने 5 अक्तूबर को सोनीपत में सरकार के खिलाफ रणनीति बनेगी। शिक्षा अनुसार पद व बिना अनुमति तबादलों के विरोध में जिला स्तर पर आंदोलन होगा। इस दौरान जिला प्रधान विक्रम साहू, सचिव विनय रोहिल्ला, रामनिवास चोपड़ा, ध्रुव कौशिक, जगबीर हुड्डा, प्रदीप भाली सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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