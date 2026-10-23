Rohtak News: सिटी में आज

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पीजीआई : दो दिवसीय अनुसंधान व्याख्यान सुबह 8 बजे।

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हड़ताल

पावर हाउस : बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा सदस्यों की हड़ताल सुबह 9 बजे।

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प्रतियोगिता

पुलिस लाइन के पास : बाल भवन में बाल दिवस प्रतियोगिताएं सुबह 9 बजे।

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प्रशिक्षण

जिला विकास भवन : जिला पार्षदों के लिए प्रशिक्षण सुबह 9:30 बजे।

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प्रदर्शन

नया बस अड्डा : बिजली कर्मचारी के समर्थन में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन 10 बजे।

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व्याख्यान: