Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 23 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
व्याख्यान:
पीजीआई : दो दिवसीय अनुसंधान व्याख्यान सुबह 8 बजे।
-- --
हड़ताल
पावर हाउस : बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा सदस्यों की हड़ताल सुबह 9 बजे।
-- ---
प्रतियोगिता
पुलिस लाइन के पास : बाल भवन में बाल दिवस प्रतियोगिताएं सुबह 9 बजे।
-- --
प्रशिक्षण
जिला विकास भवन : जिला पार्षदों के लिए प्रशिक्षण सुबह 9:30 बजे।
-- --
प्रदर्शन
नया बस अड्डा : बिजली कर्मचारी के समर्थन में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन 10 बजे।
-- -- --
विज्ञापन
पीजीआई : दो दिवसीय अनुसंधान व्याख्यान सुबह 8 बजे।
हड़ताल
पावर हाउस : बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा सदस्यों की हड़ताल सुबह 9 बजे।
प्रतियोगिता
पुलिस लाइन के पास : बाल भवन में बाल दिवस प्रतियोगिताएं सुबह 9 बजे।
प्रशिक्षण
जिला विकास भवन : जिला पार्षदों के लिए प्रशिक्षण सुबह 9:30 बजे।
प्रदर्शन
नया बस अड्डा : बिजली कर्मचारी के समर्थन में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन 10 बजे।