Rohtak News: मरीजों को दांतों की देखभाल के प्रति किया जागरूक

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इस दौरान मरीजों को दांतों की नियमित सफाई और ओरल हाइजीन बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस विशेष ओपीडी का उद्देश्य लोगों को मुंह एवं दांतों से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय रहते उपचार उपलब्ध करवाना रहा। इस अवसर पर डॉ. नीरज तथा डॉ. संजुल सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों ने भी अपनी सेवाएं दीं।

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बेरी। नागरिक अस्पताल में ओरल हेल्थ पखवाड़ा के तहत विशेष ओपीडी का आयोजन किया गया। ओपीडी के दौरान अस्पताल में पहुंचे मरीजों की जांच कर उन्हें दांतों एवं मुंह से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में परामर्श दिया गया।