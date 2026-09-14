Rohtak News: शिक्षा मंत्री के समर्थन में निंदाना में पंचायत, अभय चौटाला से माफी मांगने की मांग

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पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या समाज को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। पंचायत में लोगों ने कहा कि महिपाल ढांडा को लेकर की गई टिप्पणी आपत्तिजनक है।दिनेश निंदाना ने बताया कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं लेकिन किसी व्यक्ति या पूरे समाज को लेकर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पंचायत में मौजूद लोगों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का विरोध करना नहीं है। पंचायत में राजा सिंह, महासिंह, लीला, अजय नेहरा, विजय नेहरा, दिनेश निंदाना, लीलू बेड़वा, संजय खरैंटी व अन्य लोग भी मौजूद रहे।बाक्सपूरे मामले को लेकर भाजपा कुछ के कार्यकर्ता अपने घर पर एकत्रित हुए। किसी तरह की पंचायत नहीं हुई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कोई गलत टिप्पणी नहीं की है।संदीप नेहरा, हलका प्रवक्ता इनेलोफोटो : निंदाना में गांव पंचायत में मौजूद ग्रामीण। स्रोत ग्रामीण