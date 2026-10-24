फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   MA second-year female students emerged victorious in the quiz.

Rohtak News: प्रश्नोत्तरी में एमए द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने बाजी मारी

Sat, 24 Oct 2026 09:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 24 Oct 2026 09:30 PM IST
विज्ञापन
MA second-year female students emerged victorious in the quiz.
रोहतक। महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय के भूगोल विभाग में शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। एमए द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने पहला और दूसरा स्थान, बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। इनमें भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, भारतीय भूगोल, कृषि भूगोल, सांख्यिकीय विधियां तथा आपदा प्रबंधन शामिल थे। प्राचार्य डॉ. रश्मि लोहचब ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।इस अवसर पर डॉ. सीमा, डॉ. ऋतु और डॉ. कविता दहिया उपस्थित रहीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed