Rohtak News: जिले की मंडियों में 1.15 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

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डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को खरीद के साथ-साथ धान का उठान तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से मंडियों में किसानों की सुविधा, खरीद प्रक्रिया, फसल के उठान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जा रही है। संबंधित खरीद एजेंसियों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार खरीद कार्य सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि उन्हें फसल बेचने में परेशानी न हो। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 81,150 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। हैफेड ने 13,229 मीट्रिक टन और हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन ने 21,198 मीट्रिक टन धान खरीदा है। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदे गए धान का उठान नियमित रूप से करवाया जाए। इससे मंडियों में जगह उपलब्ध रहेगी और किसानों को अपनी फसल उतारने में सुविधा मिलेगी।बॉक्सनरवाना मंडी में सबसे अधिक खरीद-नरवाना: 50,121 मीट्रिक टन-ओल्ड ग्रेन मार्केट उचाना: 19,357 मीट्रिक टन-धमतान साहिब: 8,907 मीट्रिक टन-सफीदों: 7,774 मीट्रिक टन-अलेवा: 6,631 मीट्रिक टन-पिल्लूखेड़ा: 6,512 मीट्रिक टन-गढ़ी: 4,882 मीट्रिक टन-मंगलपुर: 2,645 मीट्रिक टन-जींद: 2,844 मीट्रिक टन-खरल: 2,164 मीट्रिक टन-काब्रछा : 1,699 मीट्रिक टन-नगूरा: 1,256 मीट्रिक टन-उचाना: 290 मीट्रिक टन