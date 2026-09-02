Rohtak News: स्टार्टअप आइडिया में कोमल को मिला पहला स्थान

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कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या डॉ. ज्योति यादव ने की। उन्होंने छात्राओं को रचनात्मक विचारों को व्यावहारिक रूप देने और उद्यमिता के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उद्यमिता एवं कौशल विकास विषय पर व्याख्यान सह कार्यशाला भी हुई। बीबी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरज राव ने अपने अनुभव साझा किए।प्रतियोगिता में छात्राओं ने विभिन्न स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत किए। बीकॉम फाइनल की कोमल ने प्रथम स्थान हासिल किया। बीकॉम तृतीय वर्ष की मुस्कान, सोनिया, शान और किरण ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बीकॉम द्वितीय वर्ष की जया और एमकॉम फाइनल की छात्रा ने तृतीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे।