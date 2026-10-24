Rohtak News: संत महापुरुषों की शिक्षाओं से ही संभव है मानव

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वह शनिवार को गांव पीपलथा और नारायणगढ़ में महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन और रचनाओं के माध्यम से मानवता, सदाचार और समानता का संदेश दिया। उनके द्वारा रचित रामायण आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है।इसमें माता-पिता के सम्मान, स्त्री की गरिमा और भाईचारे जैसे आदर्शों का वर्णन है, जो पीढ़ियों तक लोगों को अच्छे संस्कार और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि के विचारों को जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार संत-महापुरुषों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं।प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और लाडो लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के उत्थान को प्राथमिकता दे रही है। युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं।वहीं, किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मार्केट कमेटी अध्यक्ष अमित ढाकल, सत्यवान शर्मा, तेजपाल शर्मा, राजेंद्र मल्लू, ओम प्रकाश सरपंच रेवर, नरेश सैनी, मेजर सिंह सरपंच, तलविंदर रसीदा, रणधीर कश्यप, रमेश बेलरखा, सुबे सिंह, निजी सहायक मनोज