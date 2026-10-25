Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 04:00 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 04:00 AM IST
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यात्रा
डोभ : श्री दुर्गा भवन मंदिर से सात किलोमीटर की पैदल यात्रा सुबह 8 बजे।
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पाड़ा मोहल्ला : प्रो. यशवंत राय सुधार समिति ट्रस्ट की ओर से भगवान वाल्मीकि का गुणगान सुबह 9 बजे।
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शिविर
एमडीयू: राष्ट्रीय एकता शिविर के पांचवें दिन स्वयंसेवक दिखाएंगे प्रतिभा सुबह 9 बजे।
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पूजा
भिवानी रोड: जननायक जनता पार्टी की तरफ से महाकाल की पूजा व भंडारा सुबह 10 बजे।
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सम्मेलन
भिवानी रोड : टिकाना सावन शाह की ओर से सनातन सम्मेलन सुबह 10 बजे।
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डोभ : श्री दुर्गा भवन मंदिर से सात किलोमीटर की पैदल यात्रा सुबह 8 बजे।
पाड़ा मोहल्ला : प्रो. यशवंत राय सुधार समिति ट्रस्ट की ओर से भगवान वाल्मीकि का गुणगान सुबह 9 बजे।
शिविर
एमडीयू: राष्ट्रीय एकता शिविर के पांचवें दिन स्वयंसेवक दिखाएंगे प्रतिभा सुबह 9 बजे।
पूजा
भिवानी रोड: जननायक जनता पार्टी की तरफ से महाकाल की पूजा व भंडारा सुबह 10 बजे।
सम्मेलन
भिवानी रोड : टिकाना सावन शाह की ओर से सनातन सम्मेलन सुबह 10 बजे।