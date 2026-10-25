Rohtak News: सिटी में आज

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डोभ : श्री दुर्गा भवन मंदिर से सात किलोमीटर की पैदल यात्रा सुबह 8 बजे।

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पाड़ा मोहल्ला : प्रो. यशवंत राय सुधार समिति ट्रस्ट की ओर से भगवान वाल्मीकि का गुणगान सुबह 9 बजे।

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शिविर

एमडीयू: राष्ट्रीय एकता शिविर के पांचवें दिन स्वयंसेवक दिखाएंगे प्रतिभा सुबह 9 बजे।

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पूजा

भिवानी रोड: जननायक जनता पार्टी की तरफ से महाकाल की पूजा व भंडारा सुबह 10 बजे।

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सम्मेलन

भिवानी रोड : टिकाना सावन शाह की ओर से सनातन सम्मेलन सुबह 10 बजे।

यात्रा