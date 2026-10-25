फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   In the city today

Rohtak News: सिटी में आज

Sun, 25 Oct 2026 04:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 04:00 AM IST
विज्ञापन
In the city today
यात्रा
विज्ञापन

डोभ : श्री दुर्गा भवन मंदिर से सात किलोमीटर की पैदल यात्रा सुबह 8 बजे।
-----
पाड़ा मोहल्ला : प्रो. यशवंत राय सुधार समिति ट्रस्ट की ओर से भगवान वाल्मीकि का गुणगान सुबह 9 बजे।
-----
शिविर
एमडीयू: राष्ट्रीय एकता शिविर के पांचवें दिन स्वयंसेवक दिखाएंगे प्रतिभा सुबह 9 बजे।
------
पूजा
भिवानी रोड: जननायक जनता पार्टी की तरफ से महाकाल की पूजा व भंडारा सुबह 10 बजे।
------
सम्मेलन
भिवानी रोड : टिकाना सावन शाह की ओर से सनातन सम्मेलन सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed