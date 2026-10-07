Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 07 Oct 2026 02:50 AM IST
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प्रदर्शन
एमडीयू : गेट नंबर-2 से क्रांति चौक तक छात्रों की तरफ से प्रदर्शन सुबह 9 बजे।
डेवलपमेंट प्रोग्राम
एमडीयू : एफडीसी में यूजीसी-मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर व डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुबह 10 बजे
उड़ान
राजकीय कन्या महाविद्यालय : टैलेंट हंट ''उड़ान'' सुबह 10 बजे।
कथा
सर्कुलर रोड : बाबा बालकपुरी डेरे में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे।
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एमडीयू : गेट नंबर-2 से क्रांति चौक तक छात्रों की तरफ से प्रदर्शन सुबह 9 बजे।
डेवलपमेंट प्रोग्राम
एमडीयू : एफडीसी में यूजीसी-मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर व डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुबह 10 बजे
उड़ान
राजकीय कन्या महाविद्यालय : टैलेंट हंट ''उड़ान'' सुबह 10 बजे।
कथा
सर्कुलर रोड : बाबा बालकपुरी डेरे में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे।