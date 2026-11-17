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जेजेपी हलकाध्यक्ष बीरेंद्र कौशिक ने बताया कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दौरे की शुरुआत खटकड़ गांव से होगी। इसके बाद वे बड़ौदा, करसिंधु, उचाना कलां, उचाना खुर्द और दुर्जनपुर गांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं के माध्यम से वे ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे और छह दिसंबर को नारनौल में होने वाली स्थापना दिवस रैली में पहुंचने का आह्वान करेंगे। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान दुष्यंत चौटाला घोघड़ियां और भौंसला गांव में कार्यकर्ताओं के यहां आयोजित समारोहों में भी शिरकत करेंगे।

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उचाना। जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर छह दिसंबर को नारनौल में आयोजित होने वाली रैली को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। रैली का निमंत्रण देने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 19 नवंबर को उचाना हलके के दौरे पर रहेंगे। वह विभिन्न गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होने का निमंत्रण देंगे।