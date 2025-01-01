Rohtak News: राखी पर बदला फैशन का अंदाज, फरसी सलवार बनी महिलाओं की पसंद

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हल्के रंग और कढ़ाई वाले डिजाइन पसंदमेन बाजार में बुटीक संचालक अंजू का कहना है कि रक्षाबंधन पर्व पर महिलाएं ऐसे परिधानों को पसंद कर रही हैं, जिनमें पारंपरिकता के साथ आधुनिक अंदाज भी नजर आए। फरसी सलवार के साथ छोटे कुर्ते, अनारकली और कढ़ाई वाले कुर्ते खूब पसंद किए जा रहे हैं। सफेद, पेस्टल, गुलाबी, पीच, हरे और पीले रंगों के सूट त्योहार के लिए खास विकल्प माने जा रहे हैं। इनकी कीमत एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक है।फरसी सलवार की खासियत उसका फ्लोर-लेंथ और घेरदार लुक है। इसे साधारण कुर्ते के साथ भी पहना जा सकता है, जबकि कढ़ाईदार दुपट्टा और पारंपरिक आभूषण इसके लुक को और निखारते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के परिधानों की खरीदारी के लिए काफी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं।बाजारों में बढ़ी सूट की मांगरक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर बाजारों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिली। बहादुरगढ़ में दुकानों पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। रेलवे रोड के दुकानदार पुरुषोत्तम और सोनू आहूजा ने कहा कि ग्राहक राखी के लिए ऐसे सूट तलाश रहे हैं, जिन्हें त्योहार के साथ-साथ अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों में भी पहना जा सके। फरसी सलवार सूट इसी वजह से महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। इस बार राखी के फैशन में पारंपरिक परिधानों की मांग अधिक है। रक्षाबंधन पर महिलाओं के बीच जयपुरी साड़ी और पंजाबी सूट की भी अधिक डिमांड है।दुपट्टा और ज्वेलरी से पूरा हो रहा लुकफरसी सलवार सूट के साथ महिलाएं हल्के वर्क वाले दुपट्टे, झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी जैसे पारंपरिक एक्सेसरीज को पसंद कर रही हैं। हेवी वर्क वाले कपड़ों और आभूषणों के बजाय सूट के डिजाइन के अनुरूप सीमित आभूषण रखने से लुक आकर्षक दिखाई देता है। यही वजह है कि बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रही महिलाओं की नजर अब सामान्य सलवार सूट के साथ-साथ घेरदार और पारंपरिक अंदाज वाले परिधानों पर भी टिक रही है।