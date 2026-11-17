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जिला नोडल अधिकारी एएमआर डॉ. मानसी गुप्ता ने बताया कि बुधवार से शुरू होने वाले अभियान में सातों दिन अलग-अलग गतिविधियों से लोगों को एंटीबायोटिक के सही इस्तेमाल और बिना सलाह दवा लेने के नुकसान बताए जाएंगे। सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी वायरल बीमारियों में एंटीबायोटिक का कोई फायदा नहीं होता। यह दवा केवल बैक्टीरियल संक्रमण में डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। कोर्स अपनी मर्जी से बंद करना, बची दवा दोबारा खाना या दूसरों को देना भी नुकसानदायक है।अनावश्यक इस्तेमाल से बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो रहे हैं, जिससे सामान्य बीमारियों का इलाज भी मुश्किल हो सकता है। बचाव के लिए हाथों की सफाई, स्वच्छता और समय पर टीकाकरण जरूरी है। विशेषज्ञों ने वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।