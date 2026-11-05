Rohtak News: आरसीएम स्कूल में दीया मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित

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प्राचार्य हरिप्रकाश शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से विद्यालय में समय-समय पर शैक्षणिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। दीपावली पर दीया मेकिंग सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया, ताकि विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को निखार सकें। प्रतियोगिता में ख्वाहिश ने प्रथम स्थान हासिल किया।

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कनीना (वि)। आरसीएम पब्लिक स्कूल में दीपावली के अवसर पर दीया मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मक सोच का प्रदर्शन किया। संस्था की चेयरपर्सन मनीष यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहीं।