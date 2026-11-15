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करनाल में पुलिस हिरासत में युवक की मौत: परिजन एफआईआर की मांग पर अड़े, 24 घंटे बाद भी शव उठाने से इनकार

Sun, 15 Nov 2026 11:08 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sun, 15 Nov 2026 11:08 AM IST
सार

करनाल में सीआईए-2 की कस्टडी में हुई जितेंद्र कुमार की मौत के 24 घंटे बाद भी परिजनों का विरोध जारी है, और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होने तक शव उठाने व अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। 

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Death of a youth in police custody in Karnal: Family members remain firm on their demand for an FIR
मृतक - फोटो : संवाद

विस्तार
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करनाल में सीआईए-2 की हिरासत में जितेंद्र कुमार उर्फ जैकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों का विरोध जारी है। मौत की सूचना मिलने के 24 घंटे बाद भी रविवार सुबह तक परिजनों ने शव नहीं उठाया है। वे पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं।

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जांच और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया
चार डॉक्टरों के पैनल ने जितेंद्र का पोस्टमार्टम कर दिया है, जबकि मौत के कारणों की पुष्टि के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। मामले की जांच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खुशबू गोयल कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, जिस पुलिसकर्मी को गोली लगी थी, उस घटना की भी मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है।
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परिजनों की मांग और विरोध
परिजनों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। शनिवार सुबह जितेंद्र की मौत की सूचना मिलने के बाद से ही परिवार और ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पहले मजिस्ट्रेट जांच और पीजीआई चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी थी।
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पुलिस कार्रवाई और अन्य घटनाएँ
इस मामले में सीआईए-2 इंचार्ज प्रवीण कुमार सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, एएसआई राजिंद्र ने पुलिस हिरासत में मौत के मामले को फर्जी मुठभेड़ का रूप देने की कोशिश में खुद के कंधे पर गोली मार ली थी। इस घटना की भी मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है।

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