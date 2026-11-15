करनाल में पुलिस हिरासत में युवक की मौत: परिजन एफआईआर की मांग पर अड़े, 24 घंटे बाद भी शव उठाने से इनकार

करनाल में सीआईए-2 की हिरासत में जितेंद्र कुमार उर्फ जैकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों का विरोध जारी है। मौत की सूचना मिलने के 24 घंटे बाद भी रविवार सुबह तक परिजनों ने शव नहीं उठाया है। वे पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं।

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चार डॉक्टरों के पैनल ने जितेंद्र का पोस्टमार्टम कर दिया है, जबकि मौत के कारणों की पुष्टि के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। मामले की जांच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खुशबू गोयल कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, जिस पुलिसकर्मी को गोली लगी थी, उस घटना की भी मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है।परिजनों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। शनिवार सुबह जितेंद्र की मौत की सूचना मिलने के बाद से ही परिवार और ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पहले मजिस्ट्रेट जांच और पीजीआई चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी थी।इस मामले में सीआईए-2 इंचार्ज प्रवीण कुमार सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, एएसआई राजिंद्र ने पुलिस हिरासत में मौत के मामले को फर्जी मुठभेड़ का रूप देने की कोशिश में खुद के कंधे पर गोली मार ली थी। इस घटना की भी मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है।