Rohtak News: आठ माह में अपराध का ग्राफ गिरा

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हत्या के मामलों में 52.4%, गंभीर चोट 13.8% और साधारण मारपीट में 50% कमी दर्ज की गई। धोखाधड़ी 31.7% तथा जालसाजी व कपट के मामलों में 39.1% गिरावट आई। आर्म्स एक्ट के मामले 9.1% और हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम के मामले 100% घटे। विज्ञापन



एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि सक्रिय गश्त, नाकाबंदी, निगरानी और अपराधियों पर कार्रवाई से परिणाम मिले हैं। पुलिस का उद्देश्य अपराध कम करने के साथ आमजन का विश्वास बढ़ाना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना है। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। हत्या के मामलों में 52.4%, गंभीर चोट 13.8% और साधारण मारपीट में 50% कमी दर्ज की गई। धोखाधड़ी 31.7% तथा जालसाजी व कपट के मामलों में 39.1% गिरावट आई। आर्म्स एक्ट के मामले 9.1% और हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम के मामले 100% घटे।एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि सक्रिय गश्त, नाकाबंदी, निगरानी और अपराधियों पर कार्रवाई से परिणाम मिले हैं। पुलिस का उद्देश्य अपराध कम करने के साथ आमजन का विश्वास बढ़ाना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना है। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की।

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रेवाड़ी। पुलिस ने 1 जनवरी से 31 अगस्त 2026 की अवधि में 2025 की समान अवधि की तुलना में विभिन्न अपराधों में कमी का दावा किया है। एसपी कार्यालय के अनुसार महिला विरुद्ध अपराध 21.8%, छेड़छाड़ 60% और संपत्ति संबंधी अपराध 37.4% घटे। वाहन चोरी 37.8%, साधारण चोरी 28.9%, सेंधमारी 50.6%, लूट 85.7%, डकैती 50%, जबरन वसूली व ब्लैकमेलिंग 33.3% कम हुई।