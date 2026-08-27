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Rohtak News: सफाई कर्मचारियों की लगातार हड़ताल से शहर में लगे कचरे के ढेर

Thu, 27 Aug 2026 11:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 27 Aug 2026 11:49 PM IST
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Continuous strike by sanitation workers has led to heaps of garbage in the city.
35-शहर में प्रेम नगर रोड पर सड़क पर फैला कचरा । संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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रोहतक। नगर निगम के 640 सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी रहने से शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। शहर में फैला 1300 टन कचरा उठान के लिए नगर निगम की दो विशेष टीमें बनाई जाने के बाद भी 42 पॉइंट से 107 टन कचरा ही उठाया गया। बेहतर सफाई न होने से कचरे के ढेर लगे हैं।
शहर में लगातार कचरा पॉइंट बढ़ने से लोगों में रोष है। नगर निगम कार्यालय परिसर में हड़ताल पर बैठक नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की रोहतक इकाई ने स्थायी भर्ती व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग करते हुए वीरवार को भी धरना देकर नारेबाजी की।
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इकाई प्रधान शंभू टांक ने कहा कि नगर पालिका का कर्मचारी अनुशासन में रहकर अपने अधिकारों की बात कर रहा है। हड़ताल में अशोक थोरिया, राकेश चावरिया ने भी संबोधित किया। इसके अलावा केके हंस, राजबीर बोहर प्रधान अठगामा पंचायत, जोगिंदर पवार, दिनेश कागड़ा छात्र नेता आदि ने कर्मचारियों को समर्थन दिया।
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मांग पूरी हुई तो दो दिन में करेंगे सफाई
प्रधान शंभू व अन्य हड़ताली कर्मचारियों ने 13 मई के समझौते अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व स्थायी भर्ती की मांग दोहराई। उन्होंने दावा किया कि अगर मांग पूरी हुई तो कर्मचारी दिन-रात एक करके दो दिन में दोबारा से शहर को चमका देंगे।
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