रोहतक: दो दिवसीय दौरे पर सीएम, जनसभा के लिए डायवर्ड नहीं होगा रूट, 1200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 04 May 2022 12:55 AM IST