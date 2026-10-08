दिल को फिर दी दम: जहर खाने से 20 प्रतिशत रह गई थी हृदय की कार्यक्षमता, 48 घंटे में 45 प्रतिशत तक पहुंचाई

पारंपरिक सीपीआर विफल होने पर ईसीपीआर का लिया सहारा

डॉक्टर का कहना है कि लगातार इलाज के बावजूद मरीज की स्थिति बिगड़ती गई व उसे कार्डियक अरेस्ट (दिल की धड़कन रुकना) भी आ गया। मानक सीपीआर देने के बावजूद मरीज के दिल की धड़कन प्राकृतिक रूप से वापस नहीं आ सकी। जहर के कारण दिल पर पड़े इस प्रभाव को ठीक होने योग्य मानते हुए डॉक्टरों की टीम ने तुरंत जांघ की नसों के जरिए मशीन लगाकर ईसीपीआर प्रक्रिया शुरू की। ईसीएमओ मशीन ने मरीज के शरीर में लगभग 3-3.2 लीटर प्रति मिनट की दर से रक्त संचार बहाल किया। इससे शरीर के अंगों को तुरंत ऑक्सीजन व ब्लड मिलना शुरू हो गया।