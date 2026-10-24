फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   A cleanliness drive was conducted in memory of the martyrs.

Rohtak News: शहीदों की स्मृति में स्वच्छता अभियान चलाया

Sat, 24 Oct 2026 09:28 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 24 Oct 2026 09:28 PM IST
विज्ञापन
A cleanliness drive was conducted in memory of the martyrs.
रोहतक। पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित के निर्देश पर पुलिस ने पुलिस शहीदों की स्मृति में अभियान चलाया। जिले के सभी थानों में साफ-सफाई करवाई गई। साथ ही थाना परिसरों में पौधरोपण भी किया गया। इस पहल का उद्देश्य शहीदों के बलिदान को याद करना है। यह स्वच्छ और हरित वातावरण का संदेश भी देती है। पुलिस शहीदों ने देश और समाज की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी स्मृति में रोहतक पुलिस विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रही हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पौधे लगाए गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed