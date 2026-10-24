Rohtak News: शहीदों की स्मृति में स्वच्छता अभियान चलाया

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रोहतक। पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित के निर्देश पर पुलिस ने पुलिस शहीदों की स्मृति में अभियान चलाया। जिले के सभी थानों में साफ-सफाई करवाई गई। साथ ही थाना परिसरों में पौधरोपण भी किया गया। इस पहल का उद्देश्य शहीदों के बलिदान को याद करना है। यह स्वच्छ और हरित वातावरण का संदेश भी देती है। पुलिस शहीदों ने देश और समाज की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी स्मृति में रोहतक पुलिस विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रही हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पौधे लगाए गए। संवाद