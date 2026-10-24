Rewari News: मौसम में बदलाव के आसार, मंडियों में बाजरे के उठान पर रहेगी नजर

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शनिवार को जिले में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। एक दिन में अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। दिन और रात के तापमान में अंतर के बीच मौसम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।दो मंडियों में 75 हजार मीट्रिक टन से अधिक बाजरे की आवकजिले की रेवाड़ी और कोसली अनाज मंडियों में बाजरे की कुल आवक 75,738.76 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। रेवाड़ी अनाज मंडी में अब तक 42,361.79 मीट्रिक टन बाजरा पहुंचा है, जबकि कोसली मंडी में 33,376.97 मीट्रिक टन की आवक दर्ज की गई है। रेवाड़ी मंडी में उठान कार्य तेज किया जा रहा है, ताकि मंडी परिसर में जमा बाजरे को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाया जा सके।कोसली अनाज मंडी में शनिवार को केवल उठान का कार्यकोसली अनाज मंडी में शनिवार को केवल उठान का कार्य किया गया। दोनों मंडियों में बड़ी मात्रा में बाजरे की आवक होने के कारण उठान की गति बनाए रखना जरूरी है। मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए उपज को बारिश से बचाने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल जिले में शनिवार को धूप और छांव का मिला-जुला मौसम रहा। आगामी दो दिनों में मौसम की स्थिति पर नजर रहेगी।