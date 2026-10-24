Rewari News: ग्रैप-वन की पाबंदियां लागू होने के बाद भी बिगड़ी आबोहवा, एक्यूआई 160 पहुंचा

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पांच दिन पहले जिले में अधिकतम वायु प्रदूषण का स्तर 80 दर्ज किया गया था। महज 5 दिनों में एक्यूआई में हुई बढ़ोतरी से साफ है कि वातावरण में प्रदूषण का असर बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता पर नजर रखना जरूरी हो गया है। जिला यलो जोन में पहुंच गया है।इस जोन में हवा में पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक होने के कारण फेफड़ों, अस्थमा और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है।प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही जिले में वायु गुणवत्ता को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। फिलहाल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के पहले चरण की पाबंदियां लागू की गई हैं। इसके बाद भी एक्यूआई बढ़ने का मतलब पाबंदियों पर अमल नहीं किया जाना हो सकता है।सर्दियों की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है। इस दौरान मौसम की परिस्थितियां, हवा की गति में कमी, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियां वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।रेड कैटेगरी में शामिल औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग डिवाइस एप भी लगवाए गए हैं। जिनकी लाइव मॉनिटरिंग होगी। इस एप से पता लग सकेगा कि कंपनी की चिमनियों से कितनी धुआं निकल रही है। ऐसे में इसकी सीधी निगरानी हो सकेगी।धूल नियंत्रण के उपायों पर रहेगा विशेष फोकसप्रदूषण बोर्ड के एसडीओ अनिल ने बताया कि ग्रैप-1 के तहत इसके अंतर्गत निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर धूल रोकने के उपाय करना, निर्माण सामग्री को ढककर रखना, सड़कों की नियमित सफाई और आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, खुले में कचरा या अन्य सामग्री जलाने पर रोक रहेगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की निगरानी की जाएगी, साथ ही वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) और उद्योगों में निर्धारित उत्सर्जन मानकों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागों को मुस्तैद कर दिया गया है।सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की बढ़ी परेशानीफिजिशियन डॉक्टर मनीष ने बताया कि मौजूदा प्रदूषण के स्तर से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी जैसी सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा खांसी, गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं, हृदय रोगियों के लिए भी प्रदूषण नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।दिन : एक्यूआई19 अक्तूबर 8020 अक्तूबर 12021 अक्तूबर 12822 अक्तूबर 11323 अक्तूबर 110एक्यूआई स्तरश्रेणीस्वास्थ्य पर प्रभाव0–50 अच्छास्वास्थ्य पर न्यूनतम प्रभाव51–100 संतोषजनक -संवेदनशील लोगों को सांस लेने में मामूली परेशानी हो सकती है101–200 मध्यम -फेफड़ों, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है201–300 खराब -लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से अधिकांश लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है301–400 बहुत खराब -लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं401–500 गंभीर -स्वस्थ लोगों पर भी असर पड़ सकता है, जबकि पहले से बीमार लोगों की स्थिति गंभीर हो सकती है