Rewari News: छह नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

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डीसी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं से प्राप्त दावों और आपत्तियों का नियमानुसार निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा। इसके बाद छह नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों और निर्धारित समय-सारणी की पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।डीसी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से अभियान के सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे करने को कहा, ताकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन तय तिथि पर किया जा सके।