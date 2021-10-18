Rewari News: मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां आज और कल दें

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 30 सितंबर तक दावे एवं आपत्तियां दाखिल की जाएगी और उनका सुधार किया जाएगा। विज्ञापन

इसके साथ ही दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 30 सितंबर तक दावे एवं आपत्तियां दाखिल की जाएगी और उनका सुधार किया जाएगा।इसके साथ ही दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा।

रेवाड़ी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने का कार्य 30 सितंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 26 व 27 सितंबर (शनिवार व रविवार) को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किया गया है।