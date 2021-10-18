Rewari News: जमानत के बाद फरार आरोपी गिरफ्तार

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कोसली। पुलिस ने अदालत की ओर से घोषित जमानोत्तर आरोपी गांव सराना निवासी रतन को गिरफ्तार किया है। एसपी कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार थाना रोहड़ाई में वर्ष 2018 में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करते हुए पेशी की तारीख निर्धारित की थी लेकिन वह निर्धारित तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने उसे जमानोत्तर अपराधी घोषित कर दिया था।