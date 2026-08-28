Rewari News: विद्यार्थियों को दिलाई एंटी रैगिंग की शपथ

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कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष प्रो. सुनील कुमार ने कुलपति प्रो. मिगलानी का संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचाया और नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों और सुविधाओं की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।विभाग समन्वयक डॉ. कविता यादव ने विभाग में उपलब्ध संसाधनों, संकाय सदस्यों की जिम्मेदारियों और प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने युवा रेड क्रॉस, छात्र कल्याण निदेशालय और युवा कल्याण निदेशालय की गतिविधियों से भी अवगत कराया।एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संदीप कुमार ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा योजना और सामुदायिक सेवा के महत्व की जानकारी दी। इंटर्नशिप समन्वयक डॉ. मनोज कुमार ने इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव और रोजगारपरक कौशल विकसित करने पर प्रकाश डाला।डॉ. उदवास ने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और नैक की भूमिका समझाई।