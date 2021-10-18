Rewari News: लापता ऑटो चालक की तलाश में दूसरे दिन भी चला सर्च अभियान

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ओमप्रकाश 24 अगस्त को लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 28 अगस्त को हाईवे पर साहबी बैराज के पास उसका ऑटो लावारिस हालत में मिला। ओमप्रकाश की पत्नी की शिकायत पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।जांच के दौरान मोबाइल फोन की ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस ने ओमप्रकाश के दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ओमप्रकाश और उसके दोस्तों ने पहले साथ बैठकर शराब पी थी। इसके बाद ओमप्रकाश को साहबी बैराज में फेंके जाने की आशंका जताई गई। इसी आधार पर पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से बैराज में तलाश करवाई।फिलहाल यह पुष्टि नहीं हुई है कि ओमप्रकाश की हत्या कर शव बैराज में फेंका गया या वह किसी अन्य परिस्थिति में पानी में डूबा। शव बरामद नहीं होने के कारण घटना की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। पूछताछ में सामने आई जानकारी की भी जांच की जा रही है।