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Rewari News: लापता ऑटो चालक की तलाश में दूसरे दिन भी चला सर्च अभियान

Tue, 20 Oct 2026 12:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 20 Oct 2026 12:31 AM IST
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Search operation for missing auto-rickshaw driver continues for the second day
धारूहेड़ा। लापता ऑटो चालक ओमप्रकाश की तलाश में पुलिस ने साहबी बैराज में दूसरे दिन भी सर्च अभियान चलाया। शव की तलाश के लिए गुरुग्राम से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई, लेकिन अभियान के दौरान शव बरामद नहीं हो सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ओमप्रकाश के साथ क्या हुआ था।
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ओमप्रकाश 24 अगस्त को लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 28 अगस्त को हाईवे पर साहबी बैराज के पास उसका ऑटो लावारिस हालत में मिला। ओमप्रकाश की पत्नी की शिकायत पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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जांच के दौरान मोबाइल फोन की ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस ने ओमप्रकाश के दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ओमप्रकाश और उसके दोस्तों ने पहले साथ बैठकर शराब पी थी। इसके बाद ओमप्रकाश को साहबी बैराज में फेंके जाने की आशंका जताई गई। इसी आधार पर पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से बैराज में तलाश करवाई।
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फिलहाल यह पुष्टि नहीं हुई है कि ओमप्रकाश की हत्या कर शव बैराज में फेंका गया या वह किसी अन्य परिस्थिति में पानी में डूबा। शव बरामद नहीं होने के कारण घटना की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। पूछताछ में सामने आई जानकारी की भी जांच की जा रही है।
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