Rewari News: डहीना में बनेगा बिजली निगम का सब डिवीजन, भेजा प्रस्ताव

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मुख्यालय से मंजूरी मिलने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद डहीना सब डिवीजन अस्तित्व में आएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को बिजली संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बुड़ौली और पाली सब डिवीजन में उपभोक्ताओं की संख्या 50 हजार से अधिक पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ते उपभोक्ताओं के कारण मौजूदा स्टाफ पर काम का दबाव बढ़ रहा है। निगम के नियमानुसार सब डिवीजन में 15 हजार से अधिक उपभोक्ता होने पर सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बढ़ाने की जरूरत होती है।इसके बावजूद दोनों सब डिवीजन में उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता विजयपाल यादव ने बताया कि डहीना में नया सब डिवीजन बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रेशनेलाइजेशन के लिए मुख्यालय भेजा गया है। प्रक्रिया पूरी होते ही डहीना सब डिवीजन शुरू हो जाएगा।