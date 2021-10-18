फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   A 160-foot-tall effigy will be burnt on Vijayadashami in Bareli Kalan.

Rewari News: बेरली कला में विजय दशमी पर जलेगा 160 फीट ऊंचा पुतला

Tue, 20 Oct 2026 01:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 20 Oct 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
A 160-foot-tall effigy will be burnt on Vijayadashami in Bareli Kalan.
रेवाड़ी। जिले के बेरली कलां गांव में विजय दशमी पर 160 फीट ऊंचे और करीब 11 टन वजनी रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। यह पुतला जिले में सबसे ऊंचा और हरियाणा में दूसरा सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। इसे देखने के लिए दूर-दराज से दर्शक पहुंचते हैं।
विज्ञापन

छोटेलाल रामलीला क्लब के प्रधान जयवीर ने बताया कि रावण के इस विशाल पुतले को तैयार करने में एक महीने से अधिक समय लगा और इस पर करीब पौने दो लाख रुपये खर्च हुए हैं। सोमवार शाम को विशाल हाइड्रा मशीन की मदद से पुतले को खड़ा किया गया। इसकी ऊंचाई और वजन को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
विज्ञापन

मंगलवार को विजयदशमी पर पहले गांव में झांकी निकाली जाएगी। इसके बाद शाम को रावण दहन होगा। इसमें हजारों लोग पहुंचेंगे। इसको लेकर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम में कोसली विधायक अनिल यादव भी शामिल होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


70 फीट का धड़, 25 फीट का छत्र
रावण के पुतले का चेहरा 20 फीट, मुकुट 20 फीट, छत्र 25 फीट, धड़ 70 फीट और पैरों की लंबाई करीब 25 फीट रखी गई है। इन हिस्सों को जोड़कर 160 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है। इसकी भव्यता दशहरे पर आने वाले दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रहेगी।

अंग्रेजों के समय से चली आ रही रामलीला की परंपरा
बेरली कलां गांव में रामलीला मंचन की परंपरा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। इस रामलीला में 10 साल के बच्चों से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्ग कलाकार अलग-अलग किरदार निभाते हैं। गांव के लोग मिल-जुलकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधान जयवीर के अनुसार पिछले करीब 20 वर्षों से गांव निवासी मुकेश रावण के पुतले का निर्माण कर रहे हैं। हर साल तैयार होने वाला यह विशाल पुतला दशहरे के आकर्षण का केंद्र रहता है। इस बार भी गांव में रावण दहन को लेकर उत्साह है और लोगों को शाम के आयोजन का इंतजार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed