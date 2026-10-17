फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Schools await funds for cleaning and gardening

Rewari News: सफाई और बागवानी के लिए स्कूलों को धनराशि का इंतजार

Sat, 17 Oct 2026 11:13 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 17 Oct 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Schools await funds for cleaning and gardening
रेवाड़ी। जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सफाई और बागवानी के लिए बजट की शेष राशि का इंतजार है। शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन कार्यों के लिए 36 लाख रुपये का बजट आवंटित किया था। इसमें से 18 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष 18 लाख रुपये अभी मिलने बाकी हैं।
विज्ञापन

राशि जारी होने के बाद इसे संबंधित स्कूल मुखियाओं तक पहुंचाया जाना है। बजट मिलने के बाद विद्यालयों में साफ-सफाई, बागवानी, जल निकासी और जलभराव की समस्या के समाधान सहित अन्य जरूरी कार्य करवाए जाएंगे।
विज्ञापन

इसके अलावा स्कूल परिसर, छतों, शौचालयों और खेल मैदानों की सफाई पर भी राशि खर्च की जाएगी। इन कार्यों का उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्यालयों में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

हरियाणा सरकार की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में साफ-सफाई और बागवानी सहित विभिन्न कार्यों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय के अनुसार इन कार्यों के लिए प्रति विद्यालय प्रतिमाह आठ हजार रुपये की दर से बजट निर्धारित किया गया है।

जिन विद्यालयों में साफ-सफाई के लिए पार्ट टाइम वर्कर नियुक्त नहीं हैं, वहां भी इस राशि से आवश्यक कार्य करवाए जा सकते हैं। शेष राशि जारी होने के बाद स्कूलों में साफ-सफाई और रखरखाव से जुड़े कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। इससे विद्यालयों के परिसर को स्वच्छ रखने के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed