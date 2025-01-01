फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Queues of tractors outside the mandi despite the release of a procurement schedule

Rewari News: खरीद शेड्यूल जारी होने के बावजूद मंडी के बाहर ट्रैक्टरों की कतारें

Tue, 20 Oct 2026 12:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 20 Oct 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Queues of tractors outside the mandi despite the release of a procurement schedule
रेवाड़ी अनाज मंडी के बाहर लगी ट्रैक्टर की कतारें। संवाद
रेवाड़ी। मार्केट कमेटी की ओर से मंडियों में बाजरा खरीद के लिए गांववार साप्ताहिक शेड्यूल जारी करने के बावजूद मंडियों के बाहर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतारें कम नहीं हो रही हैं। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडियों में अब तक गेटपास के माध्यम से 59,489.71 मीट्रिक टन बाजरे की आवक दर्ज की जा चुकी है।
विज्ञापन

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 50 प्रतिशत बाजरा मंडियों में पहुंच चुका है। गांववार शेड्यूल का उद्देश्य मंडियों में आवक को व्यवस्थित करना है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतारें बनी हुई हैं।
विज्ञापन

रेवाड़ी मार्केट कमेटी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 20 अक्तूबर को गोबिंदपुरी, आराम नगर, कनुका, भांडोर, पुन्सिका, नंगली गोधा, राजियाकी, गोलियाकी, गुमीना, खेड़ी मोतला, मुकंदपुर बसई, धामलाका, जांटी, जाटूवास, जलियावास, ड्योढ़ई, राजपुरा खालसा, धामलावास, पिथड़ावास, ढोकिया, डुमावास, गांगोली, घुड़ावास और बावल गांवों के किसानों के लिए खरीद का शेड्यूल निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोसली मंडी के लिए 20 अक्तूबर को सुमाखेड़ा, कान्हड़वास, गोरिया, बहोतवास, कुमरोधा, फतेहपुरी, नेहरूगढ़, मदोंला, सी, झाल, शादीपुर, लोहाना और बालधन गांवों के किसानों के लिए खरीद शेड्यूल जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed