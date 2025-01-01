Rewari News: खरीद शेड्यूल जारी होने के बावजूद मंडी के बाहर ट्रैक्टरों की कतारें

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उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 50 प्रतिशत बाजरा मंडियों में पहुंच चुका है। गांववार शेड्यूल का उद्देश्य मंडियों में आवक को व्यवस्थित करना है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतारें बनी हुई हैं।रेवाड़ी मार्केट कमेटी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 20 अक्तूबर को गोबिंदपुरी, आराम नगर, कनुका, भांडोर, पुन्सिका, नंगली गोधा, राजियाकी, गोलियाकी, गुमीना, खेड़ी मोतला, मुकंदपुर बसई, धामलाका, जांटी, जाटूवास, जलियावास, ड्योढ़ई, राजपुरा खालसा, धामलावास, पिथड़ावास, ढोकिया, डुमावास, गांगोली, घुड़ावास और बावल गांवों के किसानों के लिए खरीद का शेड्यूल निर्धारित किया गया है।कोसली मंडी के लिए 20 अक्तूबर को सुमाखेड़ा, कान्हड़वास, गोरिया, बहोतवास, कुमरोधा, फतेहपुरी, नेहरूगढ़, मदोंला, सी, झाल, शादीपुर, लोहाना और बालधन गांवों के किसानों के लिए खरीद शेड्यूल जारी किया गया है।