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Rewari News: रामतलाई जोहड़ की पैमाइश पर उठे सवाल

Sat, 24 Oct 2026 11:13 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 24 Oct 2026 11:13 PM IST
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Questions raised regarding the measurement of Ramtalai Johad
रेवाड़ी। शहर के रामतलाई जोहड़ पर अवैध कब्जों और सीवर के गंदे पानी की समस्या को लेकर शिकायत के बाद नगर परिषद की चेयरपर्सन विनिता पिप्पल कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची। अब सामाजिक कार्यकर्ता रतन लाल सैनी ने संबंधित संपत्तियों की रजिस्ट्री जांचने और जोहड़ की सही पैमाइश कराने की मांग की। बताया कि नगर परिषद की ओर से पैमाइश शुरू की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। पैमाइश सही तरीके से नहीं हुई। उन्होंने राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में दोबारा पैमाइश कराने और ऐतिहासिक धरोहर को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की।
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