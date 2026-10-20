Rewari News: कुंभकर्ण, मेघनाद, अहिरावण और रावण का हुआ वध
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 20 Oct 2026 11:44 PM IST
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रेवाड़ी। रेलवे कॉलोनी स्थित श्रीराम मंदिर रेलवे नाट्य क्लब की ओर से आयोजित रामलीला उत्सव के दसवें दिन कुंभकर्ण, मेघनाद, अहिरावण और रावण वध का मंचन किया गया। रामलीला का उद्घाटन हरियाणा शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ. वीपी यादव ने किया। पं. मोहनलाल शर्मा ने पूजन कराया।
मंचन में रावण माता सीता को डराने के लिए राम का कटा हुआ सिर दिखाता है, लेकिन त्रिजटा के समझाने पर सीता को विश्वास हो जाता है कि यह छल है। इसके बाद रावण कुंभकर्ण को जगाकर युद्धभूमि में भेजता है, जहां राम के हाथों कुंभकर्ण का वध हो जाता है।
फिर मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें मेघनाद मारा जाता है। मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने पति का सिर मांगने राम दल में पहुंचती है। प्रभु राम उसे अनुमति देते हैं और युद्ध रोकने की घोषणा करते हैं।
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इसके बाद अहिरावण राम-लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाता है। हनुमान वहां पहुंचकर अहिरावण का वध करते हैं और दोनों को वापस लाते हैं। अंत में रावण राम के साथ युद्ध में मारा जाता है और अपने शाप से मुक्ति पाकर स्वर्गलोक चला जाता है।
राम की भूमिका दिवेश शर्मा, लक्ष्मण की मोहित यादव और रावण की मुकेश भारद्वाज ने निभाई। अन्य कलाकारों ने भी प्रभावशाली अभिनय किया।
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मंचन में रावण माता सीता को डराने के लिए राम का कटा हुआ सिर दिखाता है, लेकिन त्रिजटा के समझाने पर सीता को विश्वास हो जाता है कि यह छल है। इसके बाद रावण कुंभकर्ण को जगाकर युद्धभूमि में भेजता है, जहां राम के हाथों कुंभकर्ण का वध हो जाता है।
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फिर मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें मेघनाद मारा जाता है। मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने पति का सिर मांगने राम दल में पहुंचती है। प्रभु राम उसे अनुमति देते हैं और युद्ध रोकने की घोषणा करते हैं।
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इसके बाद अहिरावण राम-लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाता है। हनुमान वहां पहुंचकर अहिरावण का वध करते हैं और दोनों को वापस लाते हैं। अंत में रावण राम के साथ युद्ध में मारा जाता है और अपने शाप से मुक्ति पाकर स्वर्गलोक चला जाता है।
राम की भूमिका दिवेश शर्मा, लक्ष्मण की मोहित यादव और रावण की मुकेश भारद्वाज ने निभाई। अन्य कलाकारों ने भी प्रभावशाली अभिनय किया।