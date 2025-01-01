Rewari News: दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचेगा न्याय, जागरूकता वैन रवाना

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यह पहल न्याय मित्र-न्याय आपके द्वार और सभी नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं अभियान के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य आमजन को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना, जरूरतमंदों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और छोटे-मोटे विवादों का समाधान कराना है। इसके माध्यम से आम नागरिकों और न्याय व्यवस्था के बीच की दूरी कम करने का प्रयास किया जाएगा।मोबाइल वैन कानूनी सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों, विकास खंडों, औद्योगिक क्षेत्रों, शिक्षण संस्थानों और अन्य ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां लोगों की कानूनी सेवाओं तक पहुंच सीमित है। वैन के माध्यम से पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता, कानूनी मार्गदर्शन, मुकदमे से पहले सलाह, पीड़ितों को मुआवजा संबंधी सहायता और वैकल्पिक विवाद समाधान की जानकारी दी जाएगी।दूरभाष के माध्यम से कानूनी परामर्श और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी लोगों की मदद की जाएगी। महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, औद्योगिक श्रमिकों और अन्य कमजोर वर्गों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मोबाइल टीम में पैनल अधिवक्ताओं और परा-विधिक स्वयंसेवकों का सहयोग रहेगा। इससे जरूरतमंद लोगों को मौके पर मार्गदर्शन देने के साथ उनकी समस्याओं पर आगे भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।