Rewari News: जय प्रकाश छावड़ी का किया स्वागत
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:36 AM IST
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धारूहेड़ा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश छावड़ी के धारूहेड़ा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने फूल-मालाओं और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके साथ चाय पर क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों और आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा की।
कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों और जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव भी रखे।
इस अवसर पर महेश, वकील, कमल छावड़ी, अरुण यादव, राहुल जोशी, बीर सिंह छावड़ी, बाबूलाल छावड़ी, आकाश छोक्कर, विष्णु, सावन सैनी, साहिल यादव, सचिन, कपिल, साहिल जांगड़ा और दीपक सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों और जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव भी रखे।
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इस अवसर पर महेश, वकील, कमल छावड़ी, अरुण यादव, राहुल जोशी, बीर सिंह छावड़ी, बाबूलाल छावड़ी, आकाश छोक्कर, विष्णु, सावन सैनी, साहिल यादव, सचिन, कपिल, साहिल जांगड़ा और दीपक सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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